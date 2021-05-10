Дуда підтвердив, що на саміті НАТО говоритимуть про Україну

Анджей Дуда підтвердив, що питання України буде одним з основних як під час саміту "Бухарестської дев'ятки" 10 травня, так і під час саміту НАТО в червні 2021 року. Польський президент наголосив, що Європа і світ повинні уважно слідкувати за ситуацією в Україні у контексті агресивних дій Росії.

Таку заяву Дуда зробив 10 травня в Бухаресті під час спільної пресконференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом в межах офіційного візиту до Румунії.

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Дуда про агресію Росії щодо України

Ані Європа, ані світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З однієї сторони, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншої – ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії – це східний фланг НАТО,

– заявив Дуда.

Глава Польщі звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще 2 тижні тому "були величезною проблемою і становили небезпеку для України". Він відзначив, що війська Росії повертаються до своїх постійних місць дислокації.

"Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької та Луганської областей", – додав Дуда.

На саміті НАТО говоритимуть про Україну

Польський президент зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, тому НАТО має на це звернути увагу насамперед з військового погляду.

"Дуже важливо показувати, що НАТО є живим Альянсом і реагує на зміну ситуації", – наголосив польський лідер.

Дуда задоволений, що в саміті "Бухарестської дев'ятки" 10 травня візьмуть участь Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Це, на його думку, свідчить про важливість та позитивне сприйняття цієї зустрічі в НАТО.

Тому я не маю жодних сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України до НАТО, а також загалом питання східного флангу НАТО, матимуть важливе значення на наступному саміті НАТО у Брюсселі,

– переконаний Дуда.

Він додав, що зараз важливо під час саміту "Бухарестської дев'ятки" детально обговорити це питання, аби згодом, під час саміту НАТО, "представити спільну позицію".

Деталі Байден візьме участь у саміті "Бухарестської дев'ятки", де обговорюватимуть Україну

Що відомо про "Бухарестську дев'ятку" Її утворили у 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До складу "дев'ятки" входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Одним з питань, яке обговорюватиметься на саміті "Бухарестської дев'ятки", буде безпекова ситуація в Україні та її євроатлантичне майбутнє.