Дуда прибуде в Україну: чим займатиметься президент Польщі під час візиту

Президент Польщі Анджей Дуда 22 серпня прибуде в Україну. Там він не лише візьме участь у саміті Кримської платформи, але й зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Програма заходів Дуди цього разу дуже насичена. Президент Польщі пробуде в Україні 3 дні з офіційним візитом.

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Детальну програму заходів оприлюднили на сайті президента Польщі.

22 серпня

Наразі невідомо, о котрій годині в Україну прибуде літак з Анджеєм Дудою. Однак станеться це у неділю, 22 серпня.

23 серпня

У понеділок, 23 серпня, Дуда візьме участь в роботі саміту Кримської платформи. Того ж дня лідер Польщі зустрінеться з низкою світових лідерів, зокрема з:

президентом Естонії Керсті Кальюлайд,

президентом Латвії Егілсом Левітсом,

президентом Литви Гітанасом Науседою.

Того ж дня президент і глави інших делегацій також відвідають офіс Кримської платформи. Планується, що після закінчення саміту ухвалять декларацію, яка буде відкрита для підписання іншими державами.

Що відомо про Кримську платформу? Це проєкт, ініційований Україною, присвячений питанням окупованого з 2014 року Криму. Перша зустріч в такому форматі відбудеться 23 серпня. До участі в переговорах запросили численні глави держав і урядів, а також представники міжнародних організацій.

Однак на цьому заплановані заходи за участю Дуди не закінчуються. Президент Польщі у другій половині дня зустрінеться з поляками, які проживають в Україні, і членами правління Міжнародної асоціації польських підприємців в Україні.

Останній пункт президентської програми понеділка – участь в гала-концерті в Національній опері України імені Тараса Шевченка, організований з нагоди 30-річчя незалежності України.

До теми Дуда візьме участь у Кримській платформі

24 серпня

Третій день візиту лідера Польщі почнеться з участі Анджея Дуди в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України. У другій половині дня він зустрінеться з президентом України.

Що відомо про зустріч Дуди та Зеленського

В офісі президента Польщі зазначили, що зустріч Дуди та Зеленського буде в першу чергу можливістю підтвердити позицію Польщі щодо територіальної цілісності України, але будуть і інші теми.

Це момент, коли ці 2 країни політично дуже близькі одна до одної через загальну міжнародну ситуацію – не тільки через проблеми "Північного потоку-2", а й через кризу, яку ми спостерігаємо протягом декількох днів. Під час зустрічі можуть порушити питання польсько-українського примирення,

– повідомили в пресслужбі Дуди.

На завершення візиту президент Дуда відвідає логістичний центр "БІОКОН", де він візьме участь в передачу гуманітарної допомоги Україні, що буде включати медичне обладнання для боротьби з пандемією COVID-19.