Жителі Луцька влаштували овації Дуді та не хотіли його відпускати: яскраве відео

Президент Польщі Анджей Дуда 9 липня відвідав Луцьк, де вшанував пам'ять жертв Другої світової війни та Волинської трагедії. Жителі Луцька організували теплий прийом польському лідеру.

Дуда разом з Володимиром Зеленським приїхав до костелу святих Петра й Павла у Луцьку. Після цього у Луцькому костелі розпочалася жалобна меса.

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Дуда і Зеленський побували на жалобній месі

Об 11:40 жалобна меса завершилася, однак Анджей Дуда продовжив перебувати в костелі. Згодом президент Польщі залишив костел.

На виході Дуду зустріли кілька сотень лучан. Кортеж польського президента з площі проводжали оплесками.

Кортеж Дуди провели оплесками: дивіться відео (Джерело відео: Суспільне)

Що відомо про візит Дуди й Зеленського в Луцьк