Дуда ветував скандальний закон про телерадіомовлення, який спровокував протести у Польщі

Анджей Дуда ветував закон на зміни до Закону про мовлення. Після їхнього ухвалення у відносинах Польщі та США стартувала б криза.

Скандальний закон отримав назву Lex TVN. Він спровокував чимало дискусій як у самій Польщі, так і за її межами.

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Дуда наголосив, що проєкт викликає у нього сумніви. Президент вагався, чи відповідатиме документ нормам Конституції та польсько-американської угоди про захист взаємних інвестицій. Її уклали у 1990 році.

Польський лідер зауважив: він розглядав два варіанти:

передати цей законопроєкт до Конституційного трибуналу;

повернути його на повторний розгляд Сейму.

Ухвалюючи рішення, Дуда врахував стурбованість, яку цей закон викликав у поляків.

Вирішальний аргумент

За словами Дуди, вирішальним аргументом стало те, що Конституційний трибунал аналізує положення лише щодо їхньої відповідності основоположному акту. Водночас про відповідність міжнародним договорам не мовиться.

Дуда не мав впевненості, що Конституційний трибунал посилатиметься на цей польсько-американський договір.

І цей момент надзвичайно важливий з моєї точки зору. Ми уклали договір та мусимо його дотримуватися. Якщо ми не будемо виконувати домовленості, ніхто не буде дотримуватися їх,

– заявив президент Польщі.

Що передбачав Lex TVN