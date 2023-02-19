Була думка, що бачу Зеленського востаннє, – Дуда про приїзд до Києва за день до війни

Польща з самого початку повномасштабного вторгнення активно допомагала Україні у боротьбі з окупантами. І ще 23 лютого, коли уже у повітрі відчувалося наближення війни, президенти Анджей Дуда та Гітанас Науседа прибули до Києва.

Вони приїхали, щоб виказати підтримку України та Володимира Зеленського. Про це розповів в ефірі телемарафону Анджей Дуда, пише 24 Канал.

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Зустріч переддень повномасштабної війни

За його словами, у нього промайнула думка, що, ймовірно, Президента України він бачить востаннє. Згодом того вечора й сам Зеленський поділився таким припущенням. А згодом додав, що не покине Україну та буде тут до кінця.

Так, була думка, зізнаюся, що я бачу його, можливо, востаннє. Так, був момент, коли ми прощалися і мене пробрало до мурах, коли він сам, до речі, сказав, що це може бути наша остання зустріч,

– поділився Анджей Дуда.

Тоді ніхто не знав, що станеться у майбутньому та якими будуть масштаби російської агресії. Однак польський президент підкреслив, що навіть у той небезпечний момент він та його литовський колега хотіли бути поруч із Зеленським та хотіли показати, що "ми з Україною і ми завжди були з Україною".

Дуда постійно підтримує Україну

На думку президента Польщі, зустріч з Зеленським через пару місяців у квітні була теплою та зворушливою. Після цього він декілька разів відвідував Київ та допомагав Україні чим міг.

Він запевнив, що перебуває у постійному контакті з українським президентом. Тож коли Зеленський звертається до нього з проханням допомогти, він завжди намагається це зробити в межах своїх можливостей.

"Коли він каже мені, що є якісь потреби, я намагаюся їх задовольнити. Якщо я можу це зробити, то це в межах нашої польською компетенції. Якщо це вимагає ширших переговорів, то я просто проводжу ці переговори, звертаюся до нього, намагаюся підтримати Україну і намагаюся підтримати його як людину, яка, з моєї точки зору, очолює цю оборону України як президент держави", – наголосив Анджей Дуда.

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