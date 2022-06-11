Дуда закликав лідерів країн ЄС "загладити свою вину" перед Україною

Президент Польщі Анджей Дуда відправився в турне європейськими країнами. Одна з тем, яку він обговорює з європейськими політиками – ситуація в Україні.

Під час свого турне Анджей Дуда домовився про зустрічі з європейськими політиками з Південної Європи, щоб переконати їх надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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Польський президент відвідав Португалію, де зустрівся з прем'єром Антоніу Коштою. Далі його пунктом призначення була Італія, де в нього була запланована зустріч з президентом країни Серджо Матареллою. І навіть встиг провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

"Я звертаюся до лідерів усіх країн ЄС загладити свою вину перед Україною, показати, що ми відкриті до неї", – заявив після закінчення цього турне Анджей Дуда.

Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Рішення ЄС стане відоме найближчим часом. Втім, не всі країни готові бачити Україну кандидатом на вступ в ЄС. Відтак почали з'являтися повідомлення про те, що ми можемо отримати лише статус потенційного кандидата. Питання статусу України щодо вступу до Європейського Союзу має бути вирішене вже найближчим часом.

Окрім питання членства України в Європейському Союзі, Лула обговорив політиками й більш нагальне питання – допомога з експортом українського зерна. Зараз його не можуть вивозити з України через заблоковані росіянами порти в Чорному морі та захоплені міста на узбережжі Азовського моря. Через це у світі може виникнути гуманітарна криза.

Варто відзначити, що ця поїздка мала бути спільною з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Однак вона здала позитивний тест на коронавірус, тому була змушена залишитися вдома.

Зустріч східного флангу НАТО

Тепер Анджей Дуда відправився до Румунії. Тут відбудеться зустріч лідерів "Бухарестської дев'ятки". Це організація східноєвропейських країн-членів НАТО, куди увійшли Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, Латвія, Литва та Естонія. Заснували її за ініціативи Польщі та Румунії у 2015 році після початку російської агресії проти України. Метою цієї організації є поглиблення військової співпраці між державами Альянсу та обговорення ключових моментів безпекової політики.

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