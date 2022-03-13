Дуда заявив, що застосування Путіним хімічної зброї дасть НАТО "зелене світло"
Джерело:"Українська правда"
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО перегляне свою позицію щодо невтручання у війну в Україні, якщо Росія застосує хімічну зброю.
Журналіст BBC під час інтерв'ю запитав Анджея Дуду, чи може Росія застосувати хімічну зброю.
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На це питання президент Польщі відповів, що Путін може використовувати будь-що, особливо коли він перебуває в цій складній ситуації. Проте всі сподіваються, що він не наважиться на це.
На запитання, чи може це викликати втручання НАТО, Дуда відповів: "Звичайно, бо хімічна зброя змінить усю ситуацію".
НАТО доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи, але і для всього світу,
– запевнив він.
Президент Польщі додав, Путін політично вже програв цю війну, і у військовому плані він її не виграє.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про можливість хімічної атаки з боку Росії. За його словами, підготовкою до цього можуть бути заяви Москви про те, що в Україні нібито працюють лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї.