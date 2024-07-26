Досі риють окопи: як окупанти укріплюються у Бердянську

Окупанти продовжують будувати укріплення довкола Бердянська Запорізької області. Оборонних споруд там дійсно багато.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що упродовж останніх місяців були повідомлення про нові укріплення, які окупанти збудували у Бердянську.

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Яка ситуація в Бердянську

Як наголосив Дудукалов, нові укріплення пов'язані із будівництвом різних об'єктів на кшталт залізниці, нафтопроводу тощо. Вони практично все обкопують ровами та подекуди розміщають споруди завглибшки у 2 – 3 поверхи.

Свого часу також була інформація, що окупанти розбудували три лінії окопів навколо Бердянського аеропорту. Він розташований приблизно за 100 кілометрів від лінії розмежування.

Там, де окупанти є, вони виконують свою військову доктрину. Якщо є війська, то потрібно, щоб вони були окопані та укріплені. Але логіки в багатьох таких укріпленнях немає. Адже від сучасної зброї, якої, дай Боже, у нас буде більше, вони не врятують. Добре, що Україна може з повітря нищити ворога,

– зауважив Дудукалов.

Хоча зрозуміло, що усі такі укріплення створять додаткові труднощі Силам оборони України під час деокупації території.