У цирку Штутгарта дует з України зірвався з висоти просто на очах глядачів
- У Штутгарті під час вистави в різдвяному цирку український дует Flight of Passion впав з висоти.
- Вони отримали травми.
У німецькому Штутгарті трапився нещасний випадок під час вистави у різдвяному цирку. Перед приблизно 2400 глядачами парa артистів впала з висоти кількох метрів на підлогу.
Трагедія сталася з українським дуетом Flight of Passion, який утворюють 19-річна Дар'я та 49-річний Дмитро. Артисти виступали з номером Aerial Straps, під час якого вони піднімаються у повітря на спеціальних стрічках і виконують акробатичні трюки, передає 24 Канал із посиланням на Heute.
Дивіться також Через зауваження щодо сміття: у Львові жінка розпилила газовий балончик в обличчя ветерану
Що відомо про падіння артистів з України?
Одна із відвідувачок Інґеборг Лепка, яка сиділа в залі з чотирма онуками, спочатку не зрозуміла, що сталося. Вона розповіла, що бачила, як обидва артисти впали, і спершу подумала, що це частина шоу.
Але потім вони глухо вдарилися об підлогу. Чоловік зміг трохи піднятися і залишився сидіти, а жінка залишалася нерухомою,
– пригадує очевидиця.
Рятувальники та поліція негайно прибули до цирку, а намет було оперативно евакуйовано. Артистів доставили до клінік на машинах швидкої допомоги в різні клініки. Поліція розпочала розслідування.
Незабаром через гучномовець один із працівників цирку повідомив, що обидва артисти при свідомості і хочуть, аби вистава продовжилася. Він попросив глядачів перейти до сусіднього намету. Приблизно через годину шоу відновилося.
Керівник постановки Даліен Коен уточнив, що артисти впали висоти з 5 – 6 метрів. Підлога була встелена тирсою та килимами, тому падіння не було таким жорстким. Обидва артисти після падіння були при свідомості. Дмитро скаржився на травми стоп, Дар'я – на біль у спині.
Інші подібні інциденти
- У цирку в Запоріжжі під час вистави двоє підлітків – 15-річний хлопець і 12-річна дівчина – впали з висоти на арену. Під час трюку хлопець тримався за канат, а дівчина – за його ногу. В якийсь момент акробат не втримався, і вони зірвалися з 3-метрової висоти. На щастя, діти залишилися живі.
- У російському Ростові-на-Дону під час виступу в цирку загинув 44-річний каскадер з Колумбії Сіксто Чаварро Октавіо. Він їхав велосипедом по канату без страховки, впав з чотирьох метрів на асфальт. Чоловіка госпіталізували, але врятувати його не вдалося. За фактом трагедії порушено кримінальну справу.