Користувачі мережі шоковані: ексгравець Шахтаря створив акаунт на OnlyFans

Колишній гравець Шахтаря, Дуглас Коста, створив акаунт на популярній платформі OnlyFans. Він вже не перший спортсмен, який створив акаунт на цій платформі.

Останні роки платформа OnlyFans набуває все більшої популярності серед користувачів мережі. Деякі спортсмени також почали створювати акаунти на платформі.

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Коста на OnlyFans

Бразильський футболіст створив собі акаунт, де ділиться переважно відвертим контентом.

Зазвичай Дуглас Коста публікує свої фотографії у формах різних футбольних клубів, у складі яких він грав. Підписка на його акаунт є безкоштовною.

OnlyFans Дугласа Кости / Скриншоти з акаунту футболіста

Довідка. OnlyFans відомий як платформа для публікації відвертого контенту з ексклюзивним доступом, однак знаменитості останнім часом використовують його для того, щоб стати ближче до шанувальників.

Нагадаємо, що Дуглас Коста був гравцем Шахтаря з 2010 року до 2015 року. Наразі він грає за австралійський Сідней.