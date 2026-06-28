Будь-який мирний план, розроблений без України, приречений стати "духом" і зникнути, – Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував заяви Росії про "дух Анкориджа". Він зазначив, що Москва має припинити вірити в нісенітниці та сісти за стіл переговорів.

Про це повідомив Андрій Сибіга.

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Як Сибіга прокоментував заяви Кремля?

За словами Сибіги, росіяни часто говорять про так званий "дух Анкориджа", однак його зміст залишається нечітким і фактично невизначеним. Попри це, у Москві в нього вірять і очікують, що інші також сприйматимуть як реальне явище.

Реальність чітко засвідчує одне: якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий,

– заявив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що будь-які мирні ініціативи, які розробляються без участі України, є нежиттєздатними та зрештою зникають як політична ілюзія.

Він додав, що у Москві, за цією позицією, мають відмовитися від подібних підходів і натомість реагувати на пропозиції України щодо переговорів і завершення війни.

Що довше Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії,

– написав Сибіга.

У Туреччині звернулися до України та Росії з пропозицією щодо мирних переговорів

Туреччина пропонує Україні та Росії відновити дипломатичний процес щодо завершення війни. Анкара готова знову організувати переговори між сторонами конфлікту.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що наразі переговори фактично зупинилися, бойові дії посилилися, а сторони більше зосереджені на військових успіхах, ніж на діалозі. Тому, на його думку, дипломатію потрібно якнайшвидше активізувати.

Він також згадав майбутній саміт НАТО в Анкарі 7 – 8 липня. За його словами, на тлі війни Росії проти України особливу увагу там приділять розвитку оборонної промисловості та тому, наскільки країни Альянсу готові посилювати свою військову міць.