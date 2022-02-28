Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС

Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. Розуміючи усю складність ситуації через агресію Росії, відповідь Європарламенту може бути позитивною.

Про це заявив євродепутат від Литви Пятрас Аушрявічюс в ефірі 24 каналу. Такий крок став історичним для України та дуже важливим навіть для ЄС.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За словами Аушрявічюса, найголовніше українська держава зробила, адже наважитися на такий крок у час агресії з боку іншої країни дуже важко. Однак це свідчить про волю.

Сподіваюся, Україна дуже серйозно сприймає, що вона виконуватиме усі реформи у партнерстві з ЄС,

– заявив євродепутат.

Ауштрявічюс розповів, що 1 березня у Європарламенті ухвалюватимуть резолюцію щодо агресії Росії. Там також буде кілька рядків щодо заявки України.

"Думаю, що це сприймають у Європарламенті позитивно. Я б не сказав, що усі дуже раді цьому, не всі були готові. Однак розуміючи усю ситуацію, думаю, що наша відповідь буде позитивною", – зазначив Ауштрявічюс.

Євродепутат прокоментував заявку України на членство у ЄС: дивіться відео



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!