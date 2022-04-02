Дурний жарт Росії, – Зеленський про намагання призначати "гауляйтерів" на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський розповів про дурний жарт Росії на 1 квітня. Загарбники намагаються призначати своїх гауляйтерів на окупованих територіях.

Першим жартом окупантів Зеленський назвав весняний призов у Росії, повідомляє 24 канал. Він закликав громадян країни-терористки берегти своїх синів та не дозволяти їм йти в армію, адже вони можуть загинути на війні проти України.

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Вороги намагаються призначити "керівників" на окупованих територіях

Зеленський розповів, що другий дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.

Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями,

– зауважив президент.

Зеленський наголосив, що відповідальність за колаборацію – невідворотна.

"Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові", – заявив президент.

Він підсумував, що за співпрацю з призначеними Росією "керівниками" чи з окупантами напряму будуть проблеми. Президент наголосив, що це останнє попередження.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: