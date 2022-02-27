Дуров заявив, що розлядає можливість блокування роботи телеграм-каналів через війну в Україні

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що соцмережа після початку війни в Україні стала джерелом фейків та дезінформації. Через це він розглядає можливість блокування усіх каналів на території України та Росії.

Дуров заявив, що команда Telegram не може перевірять усю інформацію, яку публікують в різних каналах. Тому він закликав мешканців України та Росії ставити під сумнів інформацію з телеграм-каналалів.

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Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональну ворожнечу. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково чи повністю обмежити роботу телеграм-каналів у залучених країнах на час конфлікту,

– заявив Дуров.

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