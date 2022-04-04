Дуже дієвий удар по Росії, – Тизенгаузен про ініціативу Естонії, Литви, Латвії та Польщі

Естонія, Литва, Латвія та Польща підтримали дієву ініціативу України щодо закриття сухопутного кордону з Росією та Білоруссю. Тобто там, де обходять санкції.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, реакція на такий запит України була миттєвою.

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Удар по Росії

"Це буде дуже дієвий удар по Росії. Тут наші партнери справді молодці – зреагували буквально протягом доби", – заявив Тизенгаузен.

Україна вдячна всім, хто допомагає

Як зазначив експерт, інші країни теж намагаються якось допомогти нам. Він додав, що хоча цієї допомоги й замало, втім Україна вдячна їм за все.

"Хтось з них більш рішучий, хтось менш, але нервів вже не залишається. Коли ми бачимо все більше цих кадрів – у дипломатію вже грати соромно", – зауважив Тизенгаузен.

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