У Керчі скаржаться на вибухи: окупанти перекрили Кримський міст, у місцевих тремтять вікна

У Керчі місцеві повідомляють про вибухи зранку 6 грудня. За даними місцевих телеграм-каналів окупанти навіть перекрили Кримський міст.

Водночас міноборони Росії вже відзвітувало про збиття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки та російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Криму

За словами очевидців, вибухи у Керчі чути ще з 05:00. Водночас бідкаються на закриття незаконно зведеного мосту. За попередньою інформацією, у Керчі гучно у районі суднобудівного заводу "Затока", пишуть, що заграву видно в Аршинцевому.



У Керчі бідкаються на вибухи / Скриншот місцевих телеграм-каналів

За ніч ППО знищила 33 українські безпілотники: 14 – над Воронезькою областю, 11 – над Курською, 7 – над Бєлгородською та 1 – над Кримом, повідомляє Міноборони Росії,

– брешуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається також, що екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено 2 українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Криму. Однак, як не дивно, підтвердження заявам росіян немає.