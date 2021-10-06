Дуже непрофесійна робота піарників, – Попова про ситуацію в "Укрексімбанку"

Всі фігуранти у справі нападу в "Укрексімбанку" надалі відповідатимуть за законом. Адже вже є позиція Верховної Ради щодо свободи слова, а також – Офісу Президента та прокуратури.

Навіть Міністерство внутрішніх справ долучило відео журналістів до справи. Про це в ефірі 24 каналу зауважила ексзаступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

Важливо Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри

Піар-відділ погано працює давно

Вона вважає, що в цій ситуації – погана робота піарників банку. Її було помітно досить давно.

Була дуже непрофесійна робота їхнього піар-відділу,

– наголосила Попова.

Вона пояснила, що ще влітку піарники робили тендер на рекламні, маркетингові та піар-послуги. Навіть у тому тендері, де брали участь міжнародні європейські компанії, виграло нікому не відоме приватне підприємство "Комора" з вдвічі більшою ціною.

"На мою думку, це одразу показало, наскільки непрофесійно працює їхня піар-служба", – зазначила Попова. Залишається великою загадкою, як обрали підрядників, які не можуть порадити, як робити інтерв'ю.

Мені здається, що насамперед проблема в піар-службі цього банку. Те, що сьогодні (6 жовтня – 24 канал) скасували пресконференцію та загалом вчорашні дії ще раз показують, наскільки це все непрофесійно зробили. Тетяна Попова Ексзаступниця міністра інформаційної політики

Головне про ситуацію

Щойно історія з "Укрексімбанку" набула суспільного розголосу, Мецгер вирішив добровільно самоусунутися, але поки лише на час слідства.

Мовляв, його поведінка завдала величезної шкоди іміджу банку, моральному духу колективу і престижу професії банкіра.

Журналісти зібралися під будівлею "Укрексімбанку" і провели мітинг за участю чи не всієї медійної спільноти.

Експерти вважають, що справа Мецгера може загальмуватися, і він нібито не отримає покарання.

Попова прокоментувала справу з нападом на журналістів: дивіться відео