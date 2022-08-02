Дуже шкодую Китай, якщо він сіпнеться, – Арестович про загрозу війни за Тайвань

Китай загрожує Тайваню воєнними діями. Активна війна може спалахнути ще в одній точці планети.

Ситуація між Китаєм та Тайванем стає все напруженішою. Кожного дня лунають думки щодо того, чи наважиться Китай здійснити збройний напад на сусіда.

Читайте також Байден може вирішити результат російсько-української війни одним словом, – Піонтковський

Китай залежний від США та Європи

На думку позаштатного радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, у разі нападу на Тайвань в Китаю будуть дуже великі проблеми. Про жодну підтримку кремля у війні проти України мова йти не буде, адже Китаю потрібно буде турбуватися насамперед про себе.

Потрібно розуміти, що Китай на 80% залежить від експорту в Європу та США. Війна – це миттєві санкції. Ти не можеш воювати проти того, хто тебе фактично годує. Дуже шкодую Китай, якщо він сіпнеться,

– вважає він.

Арестович також додав, що у разі необхідності США та НАТО воювати з Китаєм згодом панькатися з росіянами вже ніхто не буде. Саме тому москві не варто радіти, якщо Китай піде війною на Тайвань.

"Війна з Китаєм – це найстрашніше, що може статися для США і НАТО. Після такого боятися росію вже просто не буде змісту", – впевнений він.

Дивіться також – Арестович розповів про ситуацію на фронті: відео