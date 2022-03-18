Дуже складна ситуація на Харківщині, – президент нагадав про звірства росіян

Наразі у Харківській області дуже складна ситуація. Окупанти не полишають спроб захопити місто Ізюм і знущаються з людей в Балаклії.

Україна не забула про жодне місто. Про це під час свого звернення 18 березня розповів президент Володимир Зеленський.

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Влада робить усе для відкриття гуманітарного коридору

Наразі українська влада робить все можливе, щоб надати гуманітарну допомогу у міста, які заблоковані через обстріли російських загарбників.

Дуже складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають намагань знищити наше місто Ізюм. Знущаються з людей у Балаклії. Наша команда робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити продукти харчування, воду, медикаменти,

– розповів Зеленський.

Дивіться денне звернення Зеленського за 18 березня: