Дуже сподіваюся, що всі живі, – Кириленко про цивільних у драмтеатрі Маріуполя
Джерело:ютуб Донецької ОВА
Російські окупанти завдали цинічного удару по драмтеатру Маріуполя, в бомбосховищі якого перебувало багато людей. Згодом повідомили, що з укриття виходять живі люди. Проте точної інформації поки не розголошують.
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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що прокоментувати ситуацію повністю він зможе лише після перевірки.
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За його словами, особа, яка прокоментувала виведення людей з бомбосховища, не володіла перевіреними даними.
Ввечері 17 лютого до мене надійшла інформація, що дійсно є шанси на підтвердження цієї інформації (що люди у бомбосховищі вижили – 24 канал)... Я дуже сподіваюся, що всі люди живі, і ця ситуація буде вирішена позитивно,
– заявив Кириленко.
Чиновник додав, що ворог діє цинічно, тож він може повторно вдарити по тому ж об’єкту.
Загальна ситуація в Маріуполі
Павло Кириленко розповів, що протягом останніх двох днів люди на власному транспорті виїжджали з міста. "Зараз ми вдосконалюємо цю логістичну систему", – додав він.
За даними Кириленка, офіційно близько 35 тисяч людей евакуювалися з Маріуполя. Перш за все, виїжджають люди на власному транспорті, який може бути пошкоджений.
Дехто навіть виходить пішки з Маріуполя. Тому наше завдання – визначити території, які не контролюються українськими військовими, щоб скерувати мешканців до безпечних місць,
– сказав голова Донецької ОВА.
До слова, ворог продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі. Зараз окупанти перейшли до тотального знищення. Мовиться про цивільну інфраструктуру, житлові будинки та об'єкти життєзабезпечення. У такий спосіб окупанти створюють передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.
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