Дуже сумніваюсь, – аналітик про те, чи складе Юрченко мандат
Джерело:24 канал
Позафракційний депутат Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Однак після цього від навряд чи складе мандат.
Про це заявив аналітик руху ЧЕСНО Сергій Огородник у програмі "Між іншим". Загалом ця історія є показовою, адже це не вже не перший випадок, коли депутати чинного скликання парламенту потрапляли у схожі ситуації.
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Немає підстав, щоб позбавити мандата
За словами Огородника, через ДТП у центрі Львова має бути кримінальне провадження. Водночас в Україні діє презумпція невинуватості, тому поки суд не довів, що Юрченко це вчинив, немає підстав позбавляти його мандата силоміць.
Якщо він захоче скласти мандат, то зробить це, але я дуже сумніваюся,
– заявив аналітик.
Огородник також додав, що фракція "Слуга народу" є найбільшою, тому коли її формували, не було багато часу, щоб утворити якісний склад.
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Що цьому передувало
- У Львові народний депутат Олександр Юрченко 8 липня, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta.
- Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат депутата парламенту. Усе через те, що він "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".
- Спікер парламенту Дмитро Разумков також сподівається, що Олександр Юрченко складе мандат.
- Водночас Юрченко заявив, що у момент аварії він не був у стані наркотичного сп'яніння. За його словами, це підтвердили кілька лабораторій.