Дуже сумніваюсь, – аналітик про те, чи складе Юрченко мандат

Позафракційний депутат Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Однак після цього від навряд чи складе мандат.

Про це заявив аналітик руху ЧЕСНО Сергій Огородник у програмі "Між іншим". Загалом ця історія є показовою, адже це не вже не перший випадок, коли депутати чинного скликання парламенту потрапляли у схожі ситуації.

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Немає підстав, щоб позбавити мандата

За словами Огородника, через ДТП у центрі Львова має бути кримінальне провадження. Водночас в Україні діє презумпція невинуватості, тому поки суд не довів, що Юрченко це вчинив, немає підстав позбавляти його мандата силоміць.

Якщо він захоче скласти мандат, то зробить це, але я дуже сумніваюся,

– заявив аналітик.

Огородник також додав, що фракція "Слуга народу" є найбільшою, тому коли її формували, не було багато часу, щоб утворити якісний склад.

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