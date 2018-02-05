Дуже холодно, а минулого року все текло, – олімпійці з України поділилися емоціями від Пхьончхану

Українські спортсмени, що братимуть участь на Олімпійських Іграх-2018 у південнокорейському Пхьончхані, зараз тут тренуються за умов, максимально наближених до змагальних. Зокрема, наші співвітчизники відзначають неабиякі морози.

Як повідомляє ресурс "Вести", біатлоністи змушені тренуватися у вечірній час за штучного освітлення.

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"Дуже холодно, -10 – - 18 градусів. Траса є мерзлою, ковзання немає, а рік тому, коли тут проходив етап Кубку світу, було тепло та все буквально текло. Але на зборах в Казахстані було ще складніше. Так що тут почуваємося краще", – зазначила Валентина Семеренко.

Саночник Антон Дукач своєю чергою рік тому пропустив змагання в Пхьончхані через травму, тому лише зараз вперше випробував трасу, а до цього займався в тренажерному залі.

"Планується, що буде два складних повороти. Загалом чекаю на плавну, але дуже швидку трасу", – розповів український олімпієць.