Два гелікоптери Ка-52 і штурмовик Су-25: український воїн з допомогою Stinger зробив "хет-трик"

Український захисник продемонстрував приклад успішного використання Stinger. Військовий зробив "хет-трик", влучивши у два ворожі гелікоптери Ка-52 і штурмовик Су-25.

Українські військові показали, як можна ефективно нищити ворожі повітряні цілі, використовуючи для цього Stinger.

Читайте також Мінус 100 окупантів і багато техніки: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу на Харківщині

Військовий зі Stinger збив 2 гелікоптери та штурмовик

Десантники одного з підрозділів угруповання Об'єднаних сил провели спеціальне заняття для підвищення і вдосконалення майстерності застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger по ворожих повітряних цілях.

Досвідчені інструктори розповіли бойовим побратимам з різних підрозділів про тактико-технічні характеристики, особливості ефективного застосування Stinger. Зокрема, продемонстрували, що необхідно знати, аби зробити три постріли за хвилину.

Ця зброя дуже ефективна, але має свої особливості. Головне – це впевнено тримати її в руках і не боятися застосовувати,

– розповів воїн-десантник Влад.

Український захисник вже має на своєму рахунку три збиті ворожі повітряні цілі. Свій "хет-трик" воїн зробив за допомогою саме Stinger. Зокрема, він приземлив два російських гелікоптери Ка-52 "Алігатор" та підбив штурмовик Су-25 "Грач".



Український воїн з допомогою Stinger зробив "хет-трик" / Фото ЗСУ

Зверніть увагу – світ зацікавився "Нептунами", які потопили "Москву": дивіться відео