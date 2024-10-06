Зеленський назвав досягнення Курської операції та анонсував важливий візит до Вашингтона

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки двох місяців операції ЗСУ у Курській області. Також президент заслухав доповідь Головкома про ситуацію на інших ділянках фронту.

Глава держави повідомив, що мав розмову із прем'єром Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами. Крім того, Зеленський говорив із Головкомом Сирським щодо поточної ситуації на фронті, зокрема Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

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Представники Києва у Вашингтоні

Президент наголосив, що Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових. Також Зеленський повідомив, що відправив у Вашингтон начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину.

Два місяці Курської операції

Зеленський зауважив, що Курська операція стала важливим етапом війни. Вона показала світові, що Україна може витискати війну в Росію.

І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть,

– підкреслив політик.

Окремо президент подякував українським захисника, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Він уточнив, що Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону.

Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир,

– запевнив Зеленський.