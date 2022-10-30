Два прапори, одна мета: у Києві розгорнули великий спільний стяг України та Польщі

Польща продовжує активно підтримувати нашу державу у боротьбі проти російського агресора. Натомість українці не перестають дякувати за це. У столиці розгорнули величезний спільний прапор.

Так, 30 жовтня українці пронесли вулицями Києва величезний стяг. На ньому поєднали прапор нашої держави та Польщі.

До речі Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

"Два прапори, одна мета – перемога України"

Українці вирішили провести акцію, аби продемонструвати вдячність полякам за неймовірну підтримку в боротьбі проти російських загарбників. Адже Польща з перших днів повномасштабної війни активно допомагає нам протистояти ворогу.

Два прапори, одна мета – перемога України,

– підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Як розгорнули спільний український та польський прапор: дивіться відео

Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

Польща рішуче засудила агресію Росії проти України. 26 жовтня Сенат визнав російську владу терористичним режимом.

Так, резолюції зазначили, що окупанти хочуть стерти з карти суверенну країну та знищити українську націю. У Польщі підкреслили, що російські загарбники тероризують наших жителів, бомбардуючи цивільні об'єкти.

Окрім того, у резолюції зазначили: "Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів".

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