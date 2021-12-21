Два регіони не готові виходити з червоної зони

21 грудня 2021 , 14:43

Джерело:

KSE

Нині лише 2 із 25 регіонів України не можуть вийти з червоної зони. Все через невтішну ситуацію з коронавірусом.

Мовиться про Волинську та Запорізьку області. Про це повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова під час брифінгу.

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Вони не задовольняють умовам виходу з червоної зони. Вона наголосила, що у цих регіонах рівень тестувань слід збільшити на чверть.

Нових випадків забагато

Так, у таких областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, зокрема:

  • у Волинській – 22%;
  • Запорізькій – 23%.

Це при пороговому рівні у 20%. Тоді як рекомендований рівень Всесвітньої організації здоров'я становить 5%.

Тому тут ми бачимо збільшення більше, ніж в 4 рази. Ми рекомендуємо цим областям збільшувати обсяги тестування для поліпшення рівня контролю за поширенням захворюваності, принаймні, на чверть,
– заявила вона.

Які регіони перебувають у червоній зоні 20 грудня:

Джерело: МОЗ

  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Київська область,
  • Миколаївська область,
  • Сумська область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область.

Зауважимо, що ситуація стабілізувалася у Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Нині ці регіони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.

"Помаранчевих" регіонів в країні не залишилось. 17 регіонів перебувають у жовтій зоні.

Жовтій зоні відповідають:

  • місто Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Чернівецька область,
  • Донецька область,
  • Вінницька область,
  • Хмельницька область,
  • Закарпатська область,
  • Одеська область.

Який добовий приріст інфікованих

Станом на 21 грудня впродовж доби в Україні виявили 6 029 нових випадків захворювання на COVID-19. На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб. Найбільше хворих виявили у столиці.

За весь час пандемії зареєстрували 3 616 716 хворих на COVID-19. 3 357 405 пацієнтів вже одужали. Втім, на жаль, померли 93 608 хворих.
Автор: Аліна Оліховська