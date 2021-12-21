Два регіони не готові виходити з червоної зони

Нині лише 2 із 25 регіонів України не можуть вийти з червоної зони. Все через невтішну ситуацію з коронавірусом.

Мовиться про Волинську та Запорізьку області. Про це повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова під час брифінгу.

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Вони не задовольняють умовам виходу з червоної зони. Вона наголосила, що у цих регіонах рівень тестувань слід збільшити на чверть.

Нових випадків забагато

Так, у таких областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, зокрема:

у Волинській – 22%;

Запорізькій – 23%.

Це при пороговому рівні у 20%. Тоді як рекомендований рівень Всесвітньої організації здоров'я становить 5%.

Тому тут ми бачимо збільшення більше, ніж в 4 рази. Ми рекомендуємо цим областям збільшувати обсяги тестування для поліпшення рівня контролю за поширенням захворюваності, принаймні, на чверть,

– заявила вона.

Які регіони перебувають у червоній зоні 20 грудня:

Джерело: МОЗ

Волинська область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Київська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

Зауважимо, що ситуація стабілізувалася у Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Нині ці регіони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.

"Помаранчевих" регіонів в країні не залишилось. 17 регіонів перебувають у жовтій зоні.

Жовтій зоні відповідають:

місто Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область,

Донецька область,

Вінницька область,

Хмельницька область,

Закарпатська область,

Одеська область.