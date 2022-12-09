Отримують гранти ЄС: пов'язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії

У Латвії продовжують вести бізнес, пов'язані з Кремлем олігархи, Іскандар Махмудов і Андрій Бокарєв. Вони контролюють свої компанії особисто та через підставних осіб.

Журналісти з'ясували, що олігархи ще й отримують фінансування у формі грантів Європейського Союзу.

До речі У Великій Британії арештували російського мільярдера Фрідмана

Який бізнес у Латвії ведуть російські олігархи

Махмудов і Бокарєв у 2021 році контролювали електромашинобудівний завод у Ризі. Це велике підприємство, де виробляють електрообладнання для поїздів, вагонів метро і громадського транспорту.

У реєстрі вказано, що 36% акцій RER контролювала російська юрособа "Холдинг ТрансКомпонент".

По 20% через ланцюжок юридичних осіб – кремлівські олігархи,

46% – московська Krona Grup, за якою вони також стоять,

решту – ділять між собою пов’язані з Махмудовим і Бокарєвим партнери.

Компанія заробляє по всій Європі

Компанія, яку контролюють олігархи, працює по всій Європі. Наприклад, у травні в Чехії презентували новий електродвигун для тролейбусів і електробусів.

Також RER має фінансування від ЄС. Латвійське агентство інвестицій та розвитку і міністерство економіки Латвії видають відповіді гранти.



Іскандар Махмудов / Російські ЗМІ

Постачальники міноборони Росії

Важливим моментом є те, що олігархи володіють компаніями у Росії, які є постачальниками для російського міністерства оборони, тобто можуть мати прямий стосунок до війни.

Раніше вони мали частки у збройовому концерні "Калашников", а тепер через "Коломенський завод" постачають дизельні двигуни для російських військових кораблів.

При цьому латвійська влада не вважає Бокарєва і Махмудова загрозою нацбезпеці.

Зв'язки олігархів

Розслідувачі стверджують, що ділові зв'язки Бокарєва і Махмудова охопили всі країни Балтії. Зокрема, вони тривалий час були і партнерами однієї з найбагатших жінок Естонії – Тетяни Ліксутової, ексдружини віцемера Москви Максима Ліксутова.