Отримують гранти ЄС: пов'язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії
Джерело:The Insider
У Латвії продовжують вести бізнес, пов'язані з Кремлем олігархи, Іскандар Махмудов і Андрій Бокарєв. Вони контролюють свої компанії особисто та через підставних осіб.
Журналісти з'ясували, що олігархи ще й отримують фінансування у формі грантів Європейського Союзу.
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Який бізнес у Латвії ведуть російські олігархи
Махмудов і Бокарєв у 2021 році контролювали електромашинобудівний завод у Ризі. Це велике підприємство, де виробляють електрообладнання для поїздів, вагонів метро і громадського транспорту.
- У реєстрі вказано, що 36% акцій RER контролювала російська юрособа "Холдинг ТрансКомпонент".
- По 20% через ланцюжок юридичних осіб – кремлівські олігархи,
- 46% – московська Krona Grup, за якою вони також стоять,
- решту – ділять між собою пов’язані з Махмудовим і Бокарєвим партнери.
Компанія заробляє по всій Європі
Компанія, яку контролюють олігархи, працює по всій Європі. Наприклад, у травні в Чехії презентували новий електродвигун для тролейбусів і електробусів.
Також RER має фінансування від ЄС. Латвійське агентство інвестицій та розвитку і міністерство економіки Латвії видають відповіді гранти.
Іскандар Махмудов / Російські ЗМІ
Постачальники міноборони Росії
Важливим моментом є те, що олігархи володіють компаніями у Росії, які є постачальниками для російського міністерства оборони, тобто можуть мати прямий стосунок до війни.
Раніше вони мали частки у збройовому концерні "Калашников", а тепер через "Коломенський завод" постачають дизельні двигуни для російських військових кораблів.
При цьому латвійська влада не вважає Бокарєва і Махмудова загрозою нацбезпеці.
Зв'язки олігархів
Розслідувачі стверджують, що ділові зв'язки Бокарєва і Махмудова охопили всі країни Балтії. Зокрема, вони тривалий час були і партнерами однієї з найбагатших жінок Естонії – Тетяни Ліксутової, ексдружини віцемера Москви Максима Ліксутова.