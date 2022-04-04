Два тижні знадобиться для будівництва тимчасової переправи у Стоянці на трасі Київ-Чоп

Почалася підготовка до будівництва тимчасової переправи на місці зруйнованого моста через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп.

ЇЇ відкриють приблизно за два тижні, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також: Зеленський відвідав звільнені від окупантів Ірпінь та Стоянку: моторошні кадри

Кубраком зауважив, що повноцінний рух одним проїздом мосту можна буде запустити вже за 2 місяці, обома проїздами – за 3–4 місяці.

Під час свого візиту на Київщину, Володимир Зеленський також відвідав зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі Р-30. На цій території для зведення тимчасової переправи знадобиться 10 днів, а повноцінний ремонт триватиме 2–3 місяці.

Вас це може зацікавити – Зеленський приїхав у Бучу: розмова з журналістами: дивіться відео