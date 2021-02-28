Ситуація критична: в окупованому Криму пересохли ще два водосховища

Два водосховища у Криму повністю виснажені, ще одне наближається до "мертвої" позначки. Попри сподівання окупантів, ситуацію не змінили навіть рясні снігопади.
Джерело:"Крим. Реалії"
В окупованому Криму питної води стало ще менше. Це визнають у підконтрольному Росії житлово-комунальному господарстві.
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Які водосховища порожні
- Станом на початок лютого Сімферопольське та Загородське водосховища вже пройшли "мертвий" рівень.
- Ще три штучні водойми - Баланівське, Тайганське і Партизанське – наближалися до цього рівня.
- Проте зараз заявляють про небезпеку осушення лише Баланівського водоймища.
- Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів у січні 2021 року провів супутниковий моніторинг водних басейнів окупованого півострова. У звіті зазначалось, що площа кримських водосховищ за останній рік "істотно зменшилася".
Яка ситуація з водою в Криму
- Україна постачала близько 85% питної води на півострів, проте припинила поставку через окупацію Криму.
- У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. Екологи попереджають, що на півострові може статися екологічна катастрофа. Окупанти використовували запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це призвело до засолення ґрунту.
- 1 лютого голова підприємства "Вода Криму" повідомляв, що вода до водосховищ мала б потрапити природнім шляхом – від танення снігу в горах. Проте за два місяці зими ситуація не змінилася, притоки талої води були мінімальними.
- Більшість міст півострова отримують воду за графком. Проте і вона не завжди "безпечна".
- Питну воду мешканцям подають вранці та ввечері. А на півночі Криму десятки сіл повністю залишилися без води, оскільки в них пересохли свердловини.
- Навіть "казки" Путіна про велику кількість питної води під Азовським морем невтішні.
- Україна подавати воду на півострів до деокупації не збирається.