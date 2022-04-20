Два в'язні втекли від окупантів із колонії на Запоріжжі: один з них хоче в ТрО

На Харківській трасі стався курйозний інцидент. Українські поліцейські побачили двох підозрілих чоловіків, які пішки йшли із Запоріжжя. Вони виявили, що це колишні в'язні Веселівської колонії.

Їм вдалось втекти із окупованої в'язниці. Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.

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Один із чоловіків заявив, що йшов записуватись у Територіальну оборону, аби воювати і захищати власну землю.

Коли на Запоріжжя прийшли росіяни, захопили колонію, в'язні зрозуміли, що загарбники – це гірше, ніж тюрма,

– наголосив журналіст 24 каналу.

Він додав, що навіть в'язні добре розуміють, що російська окупація – це гірше будь-якої тюрми.

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