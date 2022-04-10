Дві армії та танкова дивізія: Цимбалюк розповів, які частини окупантів зазнали найбільших втрат

В результаті нападу на Україну російські окупанти зазнали великих втрат. Зараз ворог намагається поповнити свої сили та продовжити наступ на нашу країну.

Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, генерал-полковник окупантів Лапін, який командує військами Центрального округу, має перелік частин, які зазнали найбільших втрат у війні з Україною та потребують негайного поповнення контрактниками.

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Які частини потребують поповнення

Найбільших втрат у війні з Україною зазнали 2 (частини розташовані у Самарській та Оренбурзькій областях) та 41 (Алтайський край, Тива, Оренбурзька область) загальновійськові армії.

Також поповнення чрез втрати потребує 90 танкова дивізія (Єкатеринбург та Челябінська області). З переліком усіх частин, які "постраждали" в Україні та потребують нових кадрів, можна ознайомитись за посиланням.

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