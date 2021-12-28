У червоній зоні карантину залишились дві області
Джерело:МОЗ
В Україні станом на 28 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька.
Київ та решта регіонів перебувають в жовтому рівні епіднебезпеки.
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Показники захворюваності
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тисяч населення.
У Києві рівень захворюваності – 459 на 100 тисяч населення.
Показники госпіталізації
Рівень госпіталізацій по країні становить 29,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. У Києві – 26,4 на 100 тисяч населення.
Показник рівня госпіталізацій не перевищено в жодній області.Увага! Також в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.
Так, по країні цей показник становить 25,6%, при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 23,3%.
Які області залишаються в червоній зоні / Інфографіка МОЗ