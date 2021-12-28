У червоній зоні карантину залишились дві області

В Україні станом на 28 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька.

Київ та решта регіонів перебувають в жовтому рівні епіднебезпеки.

Увага В Україні впала захворюваність на коронавірус

Показники захворюваності

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень захворюваності – 459 на 100 тисяч населення.

Показники госпіталізації

Рівень госпіталізацій по країні становить 29,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. У Києві – 26,4 на 100 тисяч населення.

Показник рівня госпіталізацій не перевищено в жодній області.

Також в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Так, по країні цей показник становить 25,6%, при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 23,3%.

Які області залишаються в червоній зоні / Інфографіка МОЗ