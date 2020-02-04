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      Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну

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      Дві платіжки за газ в Україні не вплинуть на його ціну / radiotrek.rv.ua

      Розділення платіжок за газ на 2 окремі не впливатиме на його ціну для споживачів. Одна платіжка – за транспортування газу та розподіл (послуги), а друга – це ціна самого газу.

      Ціна не виросла. І сума цих двох платіжок має становити ціну, яка у нас має сформуватися за січень...  
      – сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

      До теми: Уряд планує зробити знову одну платіжку за газ

      "Справа в тому, що у нас відбувається розвиток ринку. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було прийнято рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, це є послуги, а друга – це ціна товару", – пояснив міністр.

      Оржель не виключив, що ціна на газ може зменшитись залежно від умов на ринку.

      "Але ще раз підкреслюю, що ціна не має зростати. Тобто сума цих двох платіжок має становити ту суму, яка формується кінцева на газопостачання", – додав міністр.

      Зауважимо, що на сьогодні українці заборгували за газ 26 мільярдів 532 мільйони гривень.

      Чому українці в січні отримали 2 платіжки за газ

      Усе тому, що за газ та за його транспортування тепер треба платити окремо. Раніше приходила одна платіжка, в якій сума вже включала всі супутні витрати. Тепер їх розділили.

      Перша платіжка – від постачальника газу. У січні вона прийшла ще старого зразка: за газ і його доставку за грудень 2019 року.

      Читайте також: Опалення може подешевшати: Оржель назвав причину

      Друга платіжка прийшла вже за новими правилами – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу у січні 2020 року.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Газ Тарифи на газ Ринок газу Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля Ціни Гроші Комунальні послуги
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