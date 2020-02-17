Дві платіжки за газ об’єднають: що буде з ціною

Українцям почали приходити дві платіжки за газ, що викликало невдоволення серед населення. Вже після пролунала заява від Гончарука про намір знову об'єднати платіжки в один документ. Навіщо це роблять і чи вплине це на ціну, дізнавався 24 канал.

У лютому українці знову отримали дві платіжки. Перша платіжка від постачальника газу, тобто за спожитий газ у січні. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж, тобто за транспортування газу у лютому цього року. Оскільки ці дві послуги надають різні юридичні компанії, то приходять дві платіжки. Раніше цим займалася одна компанія, і одна платіжка включала в себе вартість газу та його транспортування. Зміни почали діяти у січні цього року, але в уряді вже запланували корективи.

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Українцям знову приходитиме одна платіжка за газ

Принаймні такою є обіцянка прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Дві платіжки – це правильний крок. Але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ,

– заявив Гончарук.

Та це не означає, що все повернеться до того, як було. Юридично постачають та транспортують газ дві різні компанії (хоч фактично це одна й та ж компанія, що створила іншу юридичну особу). Отже, гроші українців і далі йтимуть на два окремі рахунки.

Фактично платіжки об'єднають в один документ, але від цього нічого не зміниться – це і надалі будуть дві платіжки, але тепер на одному листку паперу.

Коли почне приходити одна платіжка замість двох?

Рішення розділити платіжки прийняла НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). І вона ж його має змінити.

В уряді зараз працюють над тим, щоб об'єднати дві платіжки в один документ за словами Гончарука. Адже саме Кабінет міністрів формує політику у цій сфері. Проте остаточне рішення повинна прийняти НКРЕКП. Таким чином у лютому ще мають прийти дві платіжки.

Скільки українці заплатять за газ у лютому?

Розберемо детальніше дві платіжки:

Платіжка за спожитий газ

З 1 січня запровадили ринкове формування ціни на газ. Її встановлює Нафтогаз щомісяця, але вона не може бути нижча за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України. Таким чином, до оптової ціни додають ПДВ, націнку газзбутів і Укртрансгазу. У лютому українці в платіжці побачать суму за тарифом 5,87 гривень за кубометр. Ця ціна однакова для всіх українців, які купують газ за ринковою ціною. Із ціною на транспортування все дещо складніше.

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Платіжка за транспортування

За основу взяли об’єм використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року для кожного споживача окремо. Цей об'єм поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто з 1 січня до 1 липня ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

На приклад, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 1900 кубометрів газу, протягом 2020 платитиме щомісяця 54 гривні за розподіл газу. До речі, ціна в другому півріччі не зміниться лише для киян. Для всіх інших українців ціна з липня зросте. Найменше платитимуть мешканці Києва, Тернопілля та Кривого Рогу. Найдорожчу платіжку отримають мешканці частини Львівської та Вінницької областей. Детальніше дивіться в інфографіці.



Тарифи на транспортування газу / 24 канал

Чим менше місто, тим вища ціна на платіжку за розподіл газу. Тому найдорожче платитимуть мешканці сіл та селищ, а також малих міст.

У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,

– каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".

Чому українці проти двох платіжок?

Гончарук вважає, що проблема в комунікації. Він стверджує, що ціна на газ через дві платіжки не змінилася. Проблема в тому, що люди не розуміють, за що друга платіжка і думають, що тепер платять більше.

Ціна на газ у січні 2020 була на 25% нижча ніж у січні 2019, але на 8,7% вища, ніж у грудні 2019. Проте у січні українці платили ще за нижчим тарифом, тому подорожчання відчують у лютому.

Українці вважають, що через це рішення, вони тепер платитимуть більше. Така думка могла виникнути через те, що у січні українці отримали одну платіжку старого зразка і одну нового. Відповідно вони двічі заплатили за транспортування. У старій платіжці вони заплатили за транспортування за грудень 2019 разом із вартістю спожитого газу. У новій платіжці вони заплатили за транспортування газу у січні, тобто наперед. Це одна з причин чому додаткова платіжка наштовхнула на думку про збільшення ціни. Надалі таких накладок не буде.

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Категорія українців, які не користувалися у січні газом, не розуміють чому мають платити за його транспортування. Міністр економіки Олексій Оржель пояснює, що це в інтересах самих українців.

Все для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Міністр наголосив, що "потрібно постійно витрачати гроші, щоб підтримувати все в робочому стані", а отже й українці повинні постійно за це сплачувати.

Навіщо одну платіжку розділили на дві?Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.