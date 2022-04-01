"Двірцевий переворот" не допоможе, можуть прийти і гірші яструби за Путіна, – аналітик

Війна проти України лише збільшила підтримку Путіна серед росіян. Наразі будь-який переворот у Росії малоймовірний.

Проте навіть якщо у Кремлі будуть зміни – ситуацію це навряд чи покращить. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий аналітик Сергій Грабський.

Зверніть увагу Путін шукає вихід з ситуації, щоб чимось "нагодувати" російське бидло, – грузинський політик

Путін слідує думці російського соціума, – Грабський

У відповідь на питання про можливість перевороту, аналітик звернув увагу на російські соціологічні джерела щодо підтримки чинної влади Росії.

"Не треба тішити себе думкою, що завтра вб'ють Путіна чи він позбудеться посади, прийде хтось інший і ситуація кардинально зміниться. Ні, тому що Путін виконує та слідує думці саме російського соціума", – сказав Сергій Грабський.

Жоден військовий чи "двірцевий переворот" не допоможе. Не знаю, чи не буде гірше, адже до влади можуть прийти такі яструби, для яких навіть злочинець Путін є недостатньо жорстким лідером,

– зазначив військовий аналітик.

На думку Грабського, сподіватися на те, що російську злочинну владу скинуть, не варто. Наразі дії терористичного режиму фактично повністю "погоджені" звичайними росіянами.

Сергій Грабський про можливість перевороту в Росії: дивіться відео