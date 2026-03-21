60 днів на позиції і 3 доби "безвісти" під завалами: унікальна історія порятунку бійців "Маґури"
- Бійці "Чак" і "Сич" 60 днів тримали оборону на позиції.
- Одного разу їх засипало після атаки російського FPV-дрона, а після трьох днів пошуків їх вдалося врятувати.
Піхотинці 5 роти 2 МБ 47 ОМБр "Чак" і "Сич" тримали оборону позиції на Північно-Слобожанському напрямку 2 місяці. Ротація відкладалася через невідповідні погодні умови.
А одного дня на позицію прилетів ще й російський FPV-дрон, бійців засипало. Історію їхнього порятунку розповіли у "Маґурі".
Як "Чака" і "Сича" врятували?
Коли побратимам вдалося дістатися позиції, вони шукали "Чака" і "Сича" дроном із гучномовцем та скидали їжу. Але вони не відгукувалися.
Воїни 3 доби були в статусі "зниклі безвісти".
Але, коли на сусідню позицію заходили інша група піхотинців, вона перевірила завалений бліндаж і почула крик з-під землі. На адреналіні бійці почали розбирати завали, щоб врятувати побратимів.
Гуділо все в голові… Прямий прильот… Почув знайомий голос, і я крикнув "Слава Україні"… Каші залишалося отак от... Пайок... пакет був на дні на двох. На добу. І розтягували. І два дні мочу свою пили, бо не було води,
– розповіли "Чак" і "Сич", одразу після виходу.
Обох оглянули медики, відправили у шпиталь та реабілітацію. Один із них скаржився на болі у стегні та нирці.
Що відбувається на Північно-Слобожанському напрямку?
Російські солдати з 80-ї мотострілецької бригади, які дислокуються на Сумщині, б'ють новобранців та відбирають у них гроші, бо ті отримують більші виплати. Командири знають про це, але на скарги погрожують покараннями.
Тим часом Росія призначила нового командира на Сумському напрямку – генерал-майора Зульфата Нігматзянова. Він відомий застосуванням "м'ясних штурмів". Це може свідчити про посилення наступальних дій Росії на цій ділянці фронту.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що, попри вдалі дії ЗСУ, ворог і далі готується до нових наступів. Окупанти мали на меті повністю захопити Донеччину, частину Сумщини, Харківщини, просунутися до Запоріжжя та взяти під контроль частину Дніпропетровщини.