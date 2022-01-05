Двох бойовиків, які 4 роки воювали проти України, засудили до 10 років за ґратами

Суд виніс вирок двом українцям, які воювали на Донбасі проти Збройних сил України. Так, зрадників заочно засудили до 10 років в'язниці.

Що відомо про зловмисників

Засудженні приєдналися до лав окупантів у 2014 році. На їхньому боці вони воювали 4 роки.

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Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Крім того, бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей,

– розповіли у Службі безпеки України.

Чоловіків визнали винними у створенні терористичної організації. Вирок вже набув законної сили, а зловмисників оголосили у розшук.

У Чернівцях засудили експрацівницю МВС

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив колишню працівницю Міністерства внутрішніх справ. Все тому, що у 2014 році жінка зрадила присягу і долучилася до окупантів. Суд визнав уродженку Донецька з позивним "Корса" винною у співпраці з терористами й виніс вирок – 12 років ув'язнення.

Зрадницю оголосили у розшук, адже вона переховується на тимчасово окупованій території.

Зауважимо, експрацівниця МВС на посаді командира артилерійського дивізіону керувала обстрілами позицій Збройних сил України та добровольчих батальйонів реактивними системами "Град". Це призвело до масової загибелі людей.

До речі, за даними російських ЗМІ, засуджену звати Ольга Качура.

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