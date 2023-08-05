Атака морського дрона: в танкері Sig утворилася двометрова пробоїна

Надводний безпілотник під час атаки на танкер Sig залишив у ньому двометрову пробоїну. Флот Росії уже не здається таким невразливим.

Російські телеграм-канали пишуть, що після атаки безпілотника на правому борту "Сіга" на відстані близько 20 сантиметрів над рівнем води утворилася пробоїна розміром 2х1 метри. Раніше була інформація, шо "Сіг" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

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Під час вибуху на танкері перебували 11 людей, більшість з них отримали легкі ушкодження від уламків скла, проте всі, крім кухарки, відмовилися від медичної допомоги. Жінка відчула себе погано і їй знадобилася допомога лікарів.

Після удару дрона на танкері пошкоджено машинне відділення, туди затекла вода. До "Сігу" відправили два буксири, а екіпаж танкера виставив навколо пробоїни бонові загородження.

Російський флот уже не здається таким невразливим

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що після атак безпілотників на десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер SIG в акваторії Чорного моря флот Росії вже не здається таким невразливим.

Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях,

– наголосив Юсов.

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