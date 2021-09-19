Двори залило нечистотами: у Миколаєві прорвало каналізаційний колектор

У Миколаєві на вулиці Липовій стався неприємний інцидент – прорив каналізаційного колектора. Вулицю та двори приватних будинків залило нечистотами, місцями навіть розмило землю та виникли ями.

Прорив каналізації стався у парку "Дружба" ввечері 18 вересня. Після цього вулицею буквально хлинув брудний потік.

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Нечистотами залило вулицю та двори приватних будинків

Залило двори приватних будинків, що були розташовані вздовж. Потужний потік розмив землю, внаслідок чого виникли навіть ями.

Місцевим жителям аварія наробила чимало шкоди. Зокрема, знищило насадження на присадибних ділянках.

Окрім рослин постраждали будки собак, пісочниці, іграшки. Усе це просто зараз викидаємо. При цьому сморід стоїть неймовірний,

– розповіла одна з місцевих жительок.

Комунальники кажуть, що витік зупинили

У "Миколаївводоканалі" підтвердили, що відбувся прорив каналізаційного колектора. Комунальники кажуть, що витік зупинили близько 23:00.

Дивіться фото з місця прориву / Фото "Преступности.НЕТ":

Дивіться відео з Миколаєва / Відео "Преступности. НЕТ":