У Києві 2-річний хлопчик впав зі сходів в дитсадку: вихователька отримала підозру
- Дворічний хлопчик впав зі сходів у приватному дитячому садку та отримав травми голови.
- Виховательці повідомлено про підозру.
У столичному приватному дитячому садку дворічний хлопчик впав зі сходів. Дитина зазнала травм голови.
Виховательці повідомили про підозру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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Хлопчик впав зі сходів у дитячому садку
Виховательці приватного дитячого садка повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 стаття 137 КК України).
В прокуратурі вказали, що встановлено, що діти спускалися з третього на другий поверх сходами.
Старша та середня групи йшли самостійно, а дворічного хлопчика вихователька вела за руку сходами, втім випустила руку дитини і хлопчик впав зі сходів та вдарився головою. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, що є тяжким тілесним ушкодженням,
– ідеться в повідомленні.
Після цього дитину доправили до Київського міського дитячого центру нейрохірургії. Наразі стан здоров’я хлопчика задовільний.
У прокуратурі зазначили, що садочок має ліцензію, а також ретельні прописані правила та інструкції поведінки вихователів, з якими ознайомлені усі працівники.
"Втім, у цій ситуації садок винним вважає дитину, яка, зі слів підозрюваної, занадто активна", – вказали у прокуратурі.
До слова санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.