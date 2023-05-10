Загадкова смерть: на Тернопільщині у приватному ставку загинули люди

На Тернопільщині 9 травня у ставку виявили тіла двох чоловіків. Правоохоронці розпочали розслідування.

Трагічний інцидент стався у Кременецькому районі. Тіла виявили місцеві мешканці приблизно о 12:25.

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У ставку втопилися двоє чоловіків

Жителі Кременецького району, виявивши два тіла у ставку, одразу викликали швидку та поліцію. Чоловіків дістали з води, але медики лише констатували їхню смерть.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіла загиблих, не виявив слідів насильницької смерті. Під час перевірки слідчі встановили, що загиблі – орендар ставка та його помічник.

Правоохоронці припускають, що чоловіки могли потонути, рятуючи один одного, або загинули в результаті ураження струмом. Деталі стануть відомими після проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок". Наразі триває розслідування.



У приватному ставку потонули двоє чоловіків / Фото поліції Тернопільської області

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На Великдень в озері втопилися двоє хлопців разом з авто

На Великдень, 16 квітня, о 19:40 до поліції зателефонував 48-річний житель села Біле, що на Рівненщині. Він розповів, що бачив, як автомобіль з'їхав у водойму.

Правоохоронці на місці події з'ясували, що четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкоголь в автомобілі. Близько 19:00 22-річний житель села Млинок, водій позашляховика BMW X5, чомусь почав їхати, внаслідок чого авто потонуло.

Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. Проте водій та його 21-річний односелець, на жаль, загинули.

Водолази 17 квітня дістали затонулий автомобіль та тіла загиблих із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів. Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.