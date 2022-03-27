Двоє невідомих влаштували теракт в Ізраїлі: є жертви

В Ізраїлі ввечері 27 вересня двоє невідомих влаштували теракт. Наразі відомо про 8 постраждалих.

Терористів ліквідували поліцейські, які вечеряли в ресторані

Стрілянина трапилася у місті Хадера. Внаслідок неї загинуло 2 людей.

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Теракт цього вечора – це спроба насильницьких екстремістів посіяти страх і вдарити по життю тут. Ізраїль боротиметься з терором без компромісів. Ми твердо виступаємо разом із нашими союзниками проти будь-кого, хто намагається завдати нам шкоди,

– сказав очільник МЗС Яїр Лапід.

Попередньо відомо, що нападниками є арабські ізраїльтяни з району Ваді-Ара. На записах камер відеоспостереження з місця події видно, як двоє озброєних людей відкривають вогонь по перехожих і поліцейських на автобусній зупинці.

Неподалік місця стрілянини в ресторані вечеряли правоохоронці. Вони оперативно відреагували на теракт та ліквідували стрільців.