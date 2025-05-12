Двох підлітків вдарило струмом на залізниці у Хмельницькому: один із них у вкрай важкому стані

Двоє підлітків 2010 та 2011 років народження отримали ураження струмом на залізниці у Хмельницькому. Один із хлопців отримав важкі травми.

Інцидент стався увечері 11 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Хмельниччини.

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15-річному хлопцю зробили операцію

Хлопці вилізли на дах вантажного вагона, а звідти їх уже діставали рятувальники з допомогою висувної драбини.

Як розповіли у поліції Хмельниччини, обоє потерпілих отримали опіки різного ступеня важкості. Їх передали медикам та госпіталізували до опікового відділення.

Суспільне дізналося, що 15-річного підлітка прооперували. Він перебуває у блоці інтенсивної терапії.