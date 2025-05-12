Двох підлітків вдарило струмом на залізниці у Хмельницькому: один із них у вкрай важкому стані
- Двоє підлітків отримали ураження струмом на залізниці у Хмельницькому.
- Хлопці отримали опіки різного ступеня важкості та були госпіталізовані, одному із них зробили операцію.
Двоє підлітків 2010 та 2011 років народження отримали ураження струмом на залізниці у Хмельницькому. Один із хлопців отримав важкі травми.
Інцидент стався увечері 11 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Хмельниччини.
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15-річному хлопцю зробили операцію
Хлопці вилізли на дах вантажного вагона, а звідти їх уже діставали рятувальники з допомогою висувної драбини.
Як розповіли у поліції Хмельниччини, обоє потерпілих отримали опіки різного ступеня важкості. Їх передали медикам та госпіталізували до опікового відділення.
Суспільне дізналося, що 15-річного підлітка прооперували. Він перебуває у блоці інтенсивної терапії.
Стан вкрай важкий. Йому провели одну операцію – декомпресійну некротомію (втручання, що допомагає зняти тиск у тканинах і видалити мертві ділянки – 24 Канал). Пацієнт готується для подальшого оперативного лікування,
– розповіли лікарі.
Стан іншого хлопця 14 років задовільний. Операція йому не знадобилася.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Нагадаємо, що днями на залізниці у Бучі постраждала 14-річна дівчина. Вони вилізла на дах електрички та отримала серйозні опіки.