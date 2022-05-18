Двоє поліцейських з Куп'янська віддали зброю окупантам

У тимчасово окупованому Куп'янську двоє поліцейських віддали зброю російським окупантам. ДБР повідомило їм про підозру.

Поліцейські Харківщини дали окупантам не лише зброю, а й боєприпаси до неї. Про це повідомили 18 травня.

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Працівники ДБР викрили двох співробітників Куп’янського районного відділу поліції на сприянні окупантам. Під час тимчасової окупації міста правоохоронці ініціативно передали воєнним формуванням рф табельну зброю та боєприпаси до неї,

– мовиться в повідомленні.

​Наразі заступнику начальника відділу одного з підрозділів Куп'янського районного відділу поліції та оперуповноваженому повідомили про підозру в колабораціонізмі, а саме за "за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням країни-агресора".

Санкції статті передбачають ув'язнення від 3 до 5 років. Досудове розслідування триває.

ДБР доведе справу до суду і ці колаборанти, як і всі інші, отримають справедливе покарання від українського правосуддя,

– наголошує ДБР.

Підозра заступниці очільника Куп'янського відділу поліції

Раніше слідчі ДБР також повідомили про підозру заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції Харківської області в державній зраді.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, підполковник поліції свідомо перейшла на бік ворога. На вимогу загарбників вона, зокрема, забезпечувала безперешкодне проходження колони російської техніки Куп'янськом.

Щоб догодити окупантам, підозрювана на службовому авто особисто супроводжувала ворожу техніку на тимчасово окупованій території.

13 травня 2022 року заступниці начальника райвідділу поліції повідомили про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.

Ще один випадок зради на Харківщині

Очільниці Вовчанського районного суду Харківщини повідомили про підозру у держзраді. Про це написали в ДБР 12 травня.

Жінка вступила у змову з окупантами під час окупації міста. Вона сприяла утворенню так званого "судового органу Росії".

Суддя провела загальні збори працівників Вовчанського райсуду, під час яких спонукала присутніх співпрацювати із російськими загарбниками. Від окупантів вона обіцяла грошову допомогу – 10 тисяч рублів за "правосуддя".

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