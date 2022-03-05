Двоє поранених дітей із Бучі померли: орки не дали їх вивезти до "Охматдиту"
Джерело:фейсбук Володимира Жовніра
Гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що двоє поранених дітей із Бучі померли. Трагедія трапилась тому, що російські окупанти продовжували обстріли.
Врешті швидка допомога не змогла вчасно забрати дітей у лікарню. Про це повідомив гендиректор 5 березня – на 10-й день війни, яку Росія почала проти України.
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Двоє дітей із вогнепальними пораненнями померли
Сьогодні вночі (мовиться про ніч проти 5 березня – 24 канал) до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім, через російські обстріли швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули,
– розповів Жовнір.
Лікар пояснив, що на приїзд ще однієї дитини у лікарні досі чекають. Він додав, що "Охматдит" попри все готовий надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим.
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