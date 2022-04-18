Двоє поранених у досить важкому стані, – Садовий про ракетний обстріл Львова

Зранку 18 квітня по Львову прилетіло кілька ракет. Попередньо відомо про 6 загиблих та 11 постраждалих людей. Мер Львова розповів, що двоє поранених мешканців перебувають у важкому стані.

Про це Андрій Садовий сказав під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Люди загинули на роботі, – Садовий розповів подробиці про загиблих і постраждалих від обстрілів

За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Двоє поранених перебувають у досить важкому стані. Але всім необхідним вони забезпечені,

– заявив мер Львова.

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу в місті.

Міський голова зазначив, що це просто люди, які прийшли на роботу. Двоє з 11 постраждалих у важкому стані.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, вороги атакували ракетами у Львові 3 військові об'єкти та шиномонтаж. Відомо, що також пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів.

Окрім того, одна з ракет влучила поблизу залізничного вокзалу. Відомо, що серед пасажирів або співробітників залізниці постраждалих немає.

Відео до теми – загинули 6 людей через ракетну атаку по Львову