Двоє поранених у досить важкому стані, – Садовий про ракетний обстріл Львова
Зранку 18 квітня по Львову прилетіло кілька ракет. Попередньо відомо про 6 загиблих та 11 постраждалих людей. Мер Львова розповів, що двоє поранених мешканців перебувають у важкому стані.
Про це Андрій Садовий сказав під час телемарафону, повідомляє 24 канал.
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За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога.
Двоє поранених перебувають у досить важкому стані. Але всім необхідним вони забезпечені,
– заявив мер Львова.
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу в місті.
Міський голова зазначив, що це просто люди, які прийшли на роботу. Двоє з 11 постраждалих у важкому стані.
Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, вороги атакували ракетами у Львові 3 військові об'єкти та шиномонтаж. Відомо, що також пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів.
Окрім того, одна з ракет влучила поблизу залізничного вокзалу. Відомо, що серед пасажирів або співробітників залізниці постраждалих немає.
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