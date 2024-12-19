Перейшли державний кордон та не повернулися: на Закарпатті втекли двоє прикордонників

Під час служби двоє прикордонників на Закарпатті перейшли на територію сусідньої держави та не повернулися. Раніше вони двічі намагалися потрапити за кордон.

За такі дії прикордонників суд оштрафував інспектора ДПСУ, який мав проконтролювати місце перебування своїх колег по рації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Що відомо про втечу прикордонників

Інцидент трапився 27 вересня. У цей день кордон патрулювали двоє службовців ДПСУ, які є мешканцями Сумської області. Інспектор ДПСУ мав зв'язуватися з прикордонним патрулем кожні 30 хвилин. Проте пропустив час контролю, з чого і скористалися його колеги та втекли за кордон.

Обвинувачений не з'явився до зали суду та пояснив свою позицію в письмовій заяві. За його словами, тієї ночі він не зміг вчасно зв'язатися із втікачами через велике навантаження. Запобігти втечі фізично він теж не міг, оскільки перебував у підрозділі.

Водночас у постанові суду вказано, що інспектор зробив записи про зв'язок із патрулем у робочому зошиті. Проте насправді зв'язку не було. Суд визнав його винним у недбалому ставленні до військової служби. Інспектору ДПСУ призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.