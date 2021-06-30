Двоє росіян шпигували за військовими навчаннями в Албанії – ЗМІ

У Албанії у травні – червні відбулись міжнародні військові навчання "Захисник Європи 21". Країна підозрює, що під час них, шпигувати приїхали два громадянина Росії.

Вони перебували в Албанії саме під час міжнародних військових змагань. У прокуратурі вже відкрили праву.

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Російських шпигунів виявили у Албанії – ЗМІ

Прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконному зборі та передачі інформації проти росіян Георгія Буданова та Владислава Черкасова,

– мовиться у повідомленні.

Буданов представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Він заїхав у країну 1 березня 2021 року.

Але пізніше у албанських правоохоронців виникли підозри щодо мети його перебування в країні під час проведення в Албанії, в тому числі на узбережжі, навчань "Захисник Європи 21", – мовиться у повідомленні.

Саме тому його 10 травня депортувала прикордонна поліція.

Росіянин Черкасов заїхав У Албанію 12 травня. Він прямував у Дуррес тоді, коли там проводилися міжнародні навчання. Саме це й викликало сумніви щодо мети прибуття росіянина.

Після перевірки речей Черкасова було виявлено дрон, який йому не дозволили ввезти,

– мовиться в повідомленні.

Протягом трьох днів, коли росіяни були в Албанії, за ними стежили. Всю інформацію про їхні зустрічі та пересування передали слідчим.

До речі, Албанія була однією з 16 країн, де проходили багатонаціональні військові навчання "Захисник Європи 21". Навчання на кількох локаціях в Албанії тривали з 1 травня по 14 червня.