У Вірменії двоє російських військових побили українця

У вірменському Гюмрі затримали двох російських військових за побиття громадянина України Дмитра Самуеленка. Підозрюваних у нападі вже помістили під варту до пенітенціарної установи.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Що відомо про інцидент?

Потерпілий звернувся із заявою до правоохоронних органів після нападу в районі Ані, який стався близько місяця тому.

Слідчий комітет Вірменії відкрив кримінальне провадження за статтею про застосування фізичного насильства групою осіб. У межах розслідування слідчі призначили судово-медичну експертизу для встановлення тяжкості отриманих травм.

Військовослужбовцям російської військової бази інкримінують заподіяння легких тілесних ушкоджень. Наразі мотиви нападу та обставини виникнення конфлікту офіційно не розголошуються.

Попередні інциденти за участю військових Росії

Цей напад не є поодиноким випадком правопорушень з боку військовослужбовців Росії у регіоні.

Зокрема, правозахисник Артур Сакунц раніше сповістив про ще один інцидент, під час якого російські солдати побили та принизили молодого чоловіка, проте силовики досі не розкрили подробиць справи.

Присутність підрозділів держави-агресорки дедалі частіше викликає обурення у країні. Торік у серпні партія "В ім'я Республіки" разом зі своїми прихильниками виходила на акції з вимогою остаточного виведення російського військового контингенту з Гюмрі.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у 2023 році заявляв, що не бачить переваг у тривалій присутності російських військових баз в країні, оскільки Росія не виконала своїх союзницьких зобов'язань.

Нещодавно Пашинян також висловився про те, що Єреван має підстави не називати Росію стратегічним партнером.