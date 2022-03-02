Під Конотопом на Сумщині росіяни розстріляли цивільних в автомобілі
Джерело:телеграм-канал Офісу генпрокурора
Двоє цивільних загинули в автомобілі під Конотопом, що на Сумщині. Офіс генпрокурора України вже розпочав слідство.
Трагедія сталася 28 лютого. Двоє цивільних чоловіків виїжджали із села Слобода Конотопського району, коли окупанти почали обстріл.
Зранку 2 березня У Сумах був артобстріл, зараз – вуличні бої: жителів просять залишатися в укриттях
За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури вже здійснюється досудове розслідування за фактом про порушення законів та звичаїв війни.
Обстріл цивільних у Запорізькій області
Раніше у Запорізькій обласній військовій адміністрації загарбники розстріляли автомобіль з цивільними на своєму блокпості. Загинули 2 чоловік – вони відмовилися виконувати вимоги ворога.
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